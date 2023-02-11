11 Февраля 2023
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Общество Москва
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

В Москве простились с последним председателем совета министров РСФСР Иваном Силаевым

В Москве на Троекуровском кладбище закончилось прощание с председателем Совета министров РСФСР Иваном Силаевым.

Попрощаться с ним собрались близкие, родные и бывшие коллеги, в том числе министр промышленности РСФСР в 1990-91 гг. Виктор Кисин, пишет РИА Новости.

Напомним, о смерти последнего председателя совета министров РСФСР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, директора Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" в 1970-74 гг. Ивана Силаева стало известно 9 февраля. Ему было 92 года.

Теги: Иван Силаев, прощание, Троекуровское кладбище



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Ранее 09.02.2023 12:38 Мск Умер последний председатель совета министров РСФСР Иван Силаев


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