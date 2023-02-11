11 Февраля 2023
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Политика В России Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Медведев назвал встречу Зеленского и Карла III "аудиенцией зеленой засаленной майки у британского монарха"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал визит президента Украины Владимира Зеленского к королю Великобритании Карлу III "аудиенцией зеленой засаленной майки у британского монарха". Как и обычно, Медведев написал пост в своем Telegram-канале.

"Я уже писал о том, что нынешние европейские "лидеры", сплошь жалкие дилетанты, махровые русофобы и интеллектуальные пигмеи, никогда не встанут даже рядом со своими предшественниками. Теми, кто после самой разрушительной войны в XX веке строил новую, независимую и процветающую Европу. Это было особенно заметно в ходе прошедшего "чеса" украинских вымогателей. Апогеем "цирка уродов" стала аудиенция зеленой засаленной майки у британского монарха", - полагает Медведев.

Зато все мало-мальски адекватные люди, особенно старшего поколения, живущие на осколках великой Римской империи, теперь видят, что им продали какое-то дешевое порнографическое шоу, полагает бывший президент России.

"Мерзкую и грязную фантазию, которая принесла европейцам только проблемы. Первая из них – непомерное удорожание их жизни, с которым, наверное, они еще как-то смогут справиться. Вторая – гораздо хуже. Национальное унижение", - пишет Медведев.

Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для "старой европейской цивилизации" весьма плачевно, полагает Медведев.

"Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики", - подытожил Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, Карл III, Украина, Великобритания



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