Ученый оценил влияние таяния льдов на развитие Северного морского пути

Лауреат президентской премии по науке для молодых ученых за 2022 г. океанолог Александр Осадчиев полагает, что арктические льды могут начать полностью таять в летне-осенние периоды к середине нынешнего века, это надо учитывать при прогнозировании судоходства по Северному морскому пути.

"Многие исследователи прогнозируют, что в течение нескольких месяцев в летне-осенний период вся Арктика будет свободна ото льда. Зимой все замерзает обратно, более-менее восстанавливается", - сказал РИА Новости Осадчиев.

Произошедшее в результате потепления в Арктике сокращение площади льда на 44% по сравнению с 1980-ми годам относится только к летнему минимуму, а показатели для зимы изменились мало, подчеркнул ученый.

"Зимой весь ледовый покров восстанавливается практически до исходных значений. Это относительно стабильная величина. Но то, что именно летом весь лед в Арктике может растаять, не представляется совершенно нереалистичным сценарием. Наоборот, многие модели это показывают ", - добавил исследователь.

Осадчиев напомнил, что полное таяние льдов в Арктике в летне-осенний период пророчили к 2020-30-ым.

"Очевидно, что сейчас этого не произошло, и, скажем, через три года, через пять лет этого тоже не произойдет. А вот через 20 лет – может быть", - отметил ученый.

И эти перспективы надо учитывать при прогнозировании развития судоходства по Северному морскому пути, пояснил Осадчиев.