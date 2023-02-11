В МИД заявили о том, что НАТО "все больше вмешивается в экономическое сотрудничество других стран в Арктике"

Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов полагает, что НАТО "все больше вмешивается в экономическое сотрудничество других стран в Арктике".

"Конечно, нас не может не беспокоить провокационная риторика (Запада) и все более активное вовлечение в дела региона Североатлантического альянса, вмешательство этого военного союза в область экономики и мирного сотрудничества других стран в интересах устойчивого развития региона", - сказал ТАСС Корчунов.

Напомним, ранее главком ВМФ РФ Николай Евменов сообщил, что Россия усиливает арктическую группировку, поскольку Северный морской путь является национальной транспортной коммуникацией.