"Будет еще хуже": петербуржцы призвали регионы РФ не перенимать у Смольного опыт внедрения "сырой" НМТО

Власти Петербурга намерены поделиться опытом внедрения новой модели транспортного обслуживания (НМТО) пассажиров с другими российскими регионами. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту в своем официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Руководство ведомства уже встретилось с представителями администрации Волгоградской области и главой Волгограда Владимиром Марченко. В свою очередь делегация от данного субъекта РФ ранее посетила автобусные парки петербургских перевозчиков, где гостям показали закупленные в рамках реформы новые «лазурные» автобусы, а также газозаправочное оборудование.

«В прошлом году мы реализовали масштабную реформу в сфере автобусных перевозок городским общественным транспортом, перешли на единый стандарт качества: поэтапно отказались от работы маршруток в городе и заменили их на социальные автобусы. Это было непросто, но сегодня полученный результат можно считать успешным. И мы готовы тиражировать этот опыт. Петербург может стать «показательным» регионом для других субъектов России, где также планируется транспортная реформа», — приводит паблик заявление председателя Комтранса Петербурга Валентина Енокаева.

Напомним, транспортная реформа в Северной столице стартовала с 1 апреля 2022 года и уже на первом ее этапе простые петербуржцы столкнулись с множеством неудобств. В частности, горожане отмечали возросшее время ожидания на остановках и, как следствие, переполненные до отказа салоны, непродуманные новые маршруты, частые сбои в работе валидаторов, проблемы с пересадочным тарифом «60 минут» и прочие.

Также жители Петербурга неоднократно обращали внимание чиновников на отсутствие комфорта для пассажиров в социальных автобусах, особенно для пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями, отсутствие квалификации у большинства водителей, что вылилось в огромное количество ДТП при участии новых машин. В летний период многие жаловались на неработающие кондиционеры. Но, пожалуй, одним из наиболее негативных факторов, сопутствующих НМТО, являются систематические возгорания «лазурных» автобусов — это фактически свело на нет один из ключевых тезисов Смольного о повышении безопасности подвижного состава наземного общественного транспорта благодаря реформе.

Спустя более чем десять месяцев с момента старта НМТО в Санкт-Петербурге большая часть указанных проблем по-прежнему остаются нерешенными, несмотря на постоянно поступающие соответствующие обращения горожан. В экспертном сообществе, вопреки заявлению Енокаева, не единожды констатировали, что из-за некомпетентности ряда чиновников из команды губернатора Александра Беглова транспортная реформа фактически провалилась. Тем не менее, вместо работы над ошибками представители городского Комитета по транспорту решили делиться «опытом» внедрения новой модели транспортного обслуживания с другими регионами России, что многие жители «культурной столицы» восприняли с иронией. Так, под постом ведомства во «ВКонтакте» горожане оставили десятки комментариев с критикой в адрес представителей комитета.

Один из жителей Северной столицы призвал власти субъектов Российской Федерации не перенимать опыт реализации недоработанного Смольным проекта НМТО, поскольку это только создаст дополнительные проблемы. Другие же отметили, что представителям аппарата губернатора Беглова необходимо для начала устранить все недочеты, прежде чем «тиражировать» что-то. Также пользователи соцсети напомнили о том, что в Петербурге практически отсутствует развитие метрополитена в последние несколько лет в отличие от Москвы, поэтому местным чиновникам самим следует многому поучиться.

Ранее петербуржцы подвергли острой критике далекое от действительности высказывание вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова о том, что транспортная реформа, запущенная в 2022 году, «состоялась» и якобы прошла «успешно».