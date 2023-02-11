11 Февраля 2023
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Югре утверждены новые льготы для участников СВО

На заседании правительства Югры утвержден единый перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций жителям округа – участникам СВО, а также членам их семей.

По словам директора департамента социального развития Югры Терезы Пономаревой, данный перечень включает в себя 17 мер социальной поддержки, которые уже действуют в нашем регионе, а также две новые. Первая - денежная выплата на ребенка (детей) мобилизованных, которые должны платить алименты. Ее будут предоставлять ежемесячно все время службы мужчины по мобилизации, но не более 12 месяцев с месяца призыва и не ранее 1 января 2023 г. В наступившем году поддержку такую получат 132 ребенка, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи.

"Размер выплаты фиксированный – 2 тыс. 40 руб. Общий размер выплаты за 12 месяцев на одного ребенка составит 24 тыс. 480 руб.", - сказала Тереза Пономарева.

Вторая новая мера - разовая выплата участвующему в СВО жителю Югры, имеющего награды из соответствующей госсистемы РФ, если он не имеет права на получение иных мер поддержки из бюджета Югры для военнослужащих и добровольцев. Речь идет о 100 тыс. руб., которые в 2023 г. получат 500 человек.

Теги: СВО, Югра, поддержка



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