Миронов назвал ядерное оружие главным геополитическим аргументом России

Лидер партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов полагает, что ядерные "щит и меч" являются главными геополитическими аргументами России, но не единственными, и задача России – приумножать уникальное наследие ядерной программы СССР.

"Сегодня наша задача – и дальше приумножать это уникальное наследие. Ядерный щит и меч были, есть и останутся главными геополитическими аргументами России. Главными, но не единственными", - сказал РИА Новости Миронов.

Он отметил, что советский атомный проект был "последней грандиозной битвой Второй мировой войны и первым масштабным противостоянием "холодной войны". Он добавил, что тогда над страной нависла опасность, "возможно, более грандиозная, чем зимой 1941 г. или осенью 1942 г.", так как потенциальный агрессор обладал "страшным" оружием массового поражения, которого не было у СССР.

"Ровно четыре года – с момента американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 г. и до первого испытания советской атомной бомбы под Семипалатинском в августе 1949 г. – страна была фактически беззащитна", - уточнил он.

По мнению Миронова, "американцы методично готовились к нападению, не сомневаясь, что обескровленная, разоренная войной Россия не в состоянии в ближайшее время решить столь масштабную задачу, как создание ядерного оружия", так как это требовало затрат, внедрения передовых технологий в разных сферах.

"Но они просчитались. Ядерная программа на долгие годы стала локомотивом и для науки, и для промышленности СССР", - резюмировал Миронов.

Напомним, 80 лет назад, 11 февраля 1943 г., Иосиф Сталин подписал решение Государственного комитета обороны (ГКО) о начале проведения в СССР работ по созданию ядерного оружия.