11 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Лукашенко собрался в Тегеран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен посетить столицу Ирана Тегеран. Об этом он сообщил в поздравлении президенту республики Эбрахиму Раиси в связи с 44-й годовщиной победы в стране Исламской революции.

"Ваше государство играет важную роль в регионе и во всем мире, демонстрируя быструю динамику экономического развития и роста благосостояния населения в сегодняшних сложных условиях. Рассчитываю посетить Тегеран в ближайшее время и обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток дня", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко пожелал прекрасного здоровья и дальнейших успехов иранскому коллеге, мира, счастья и процветания – всем иранцам.

Теги: Александр Лукашенко, Минск, Тегеран



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