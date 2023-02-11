Лукашенко собрался в Тегеран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен посетить столицу Ирана Тегеран. Об этом он сообщил в поздравлении президенту республики Эбрахиму Раиси в связи с 44-й годовщиной победы в стране Исламской революции.

"Ваше государство играет важную роль в регионе и во всем мире, демонстрируя быструю динамику экономического развития и роста благосостояния населения в сегодняшних сложных условиях. Рассчитываю посетить Тегеран в ближайшее время и обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток дня", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко пожелал прекрасного здоровья и дальнейших успехов иранскому коллеге, мира, счастья и процветания – всем иранцам.