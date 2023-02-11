11 Февраля 2023
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Политика В России Украина
Фото: Накануне.RU

В МИД полагают, что переговоры Москвы и Киева возможны "без предварительных условий и на основе реальности"

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин высказался о переговорах между Москвой и Киевом. По его мнению, они возможны, но "без предварительных условий и на основе реальности".

"Уже были переговоры. Вы помните Минск, вы помните Стамбул. И вы помните, что они были прерваны украинской стороной..., но решение-то принимаются не в Киеве", - сказал дипломат в интервью телеканалу "Звезда".

По словам дипломата, в действительности решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе, поэтому "обращаться надо туда". Вершишин отметил, что любые боевые действия заканчиваются переговорами, и Россия уже не раз утверждала, что будет готова, когда такой момент настанет.

"Мы уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично", - сказал Вершинин.

Кроме того, заместитель главы внешнеполитического ведомства заявил, что вероятность таких переговоров при Джо Байдене зависит от "осмотрительности" и "мудрости" президента США и его окружения.

Теги: Сергей Вершинин, МИД РФ, Россия, Украина, переговоры



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