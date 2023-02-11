11 Февраля 2023
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Политика Крым
Фото: Накануне.ru

В Крыму обещают "мощный ответ" на возможную агрессию Украины

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель полагает, что попытка украинских войск нанести по Крыму удар британскими ракетами получит во много раз превосходящий по силе "мощный ответ".
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"Они должны понимать, что в случае нанесения удара по российской территории – Крыму – ответ будет мощным и превосходящим во много раз по силе", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, киевские власти и многие западные страны ошибочно воспринимают дружелюбную и взвешенную политику России за слабость.

"У нас достаточно сил и средств поставить агрессора на место. Крымчане настроены достаточно решительно ко всем вражеским выпадам и готовы отстаивать свою территорию, мир и благополучие", - подчеркнул Гемпель.

Теги: Владимир Зеленский, Юрий Гемпель, Украина, Крым



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