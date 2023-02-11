11 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: https://t.me/conflictzone

В Сирии из-за землетрясения пострадала башня цитадели Алеппо

Предмостная башня цитадели Алеппо – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – получила незначительные повреждения при землетрясении в Сирии.

"Мы сейчас находимся у ворот цитадели. Как мы видим, здесь упало несколько камней", - сообщил РИА Новости горожанин, находясь у предмостной башни цитадели.

Башня была воздвигнута на внешней стороне 30-метрового оборонительного рва. Судя по сохранившейся надписи, ее построили в 16 веке, скорее всего, на месте ранее располагавшихся здесь ворот. За ней начинается восьмиарочный мост, ведущий вверх на холм.

Ранее пресс-атташе ЮНЕСКО Тома Маллар заявил изданию, что организация привлечёт своих экспертов для оценки повреждений, нанесённых объектам культурного наследия в Сирии и Турции, в результате землетрясения.

Теги: Алеппо, Сирич, цитадель, землетрясение



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