"Повкалываем по-нормальному": Пригожин рассказал, при каких условиях русские дойдут до Ла-Манша

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что длительность российской спецоперации зависит от поставленных целей и задач. Таким мнением он поделился в интервью руководителю проекта WarGonzo Семену Пегову.

«Надолго или нет? Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, ну надо еще годика 1,5-2 поработать. Если нам нужно дойти до Ла-Манша, то тогда у меня есть свой идеальный план», — сказал предприниматель.

По его мнению, для того чтобы дойти до пролива между Британией и европейским континентом, россиянам нам необходимо закрыть все на ключ: отказаться от Турций, Франции и «расслабона».

«Все одеваем нормальные рабочие костюмы и идем вкалывать как папа Карло. Повкалываем по-нормальному, тогда можем задать вопрос: где наш Ла-Манш? И сто процентов, мне кажется, никто не будет против, нам надо Францию, Италию, Болгарию украинцам отдать, с ними честно поделиться. Они здесь с нами еще вместе настрадаются мама не горюй», — пояснил Пригожин.

Ранее бизнесмен принял участие в боевом вылете ЧВК «Вагнер» на самолете Су-24, после чего вызвал президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль за Бахмут.

«Владимир Александрович, приземлились, отбомбились по Бахмуту. Завтра сажусь на МиГ-29, если будет желание — встретимся в небе. Если ваша возьмет — забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра!» — обратился Пригожин к Зеленскому из кабины истребителя.

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают работать на Бахмутском направлении. Сейчас «музыканты» ведут ожесточенные бои с ВСУ за Красную Гору.