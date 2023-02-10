"Повкалываем по-нормальному": Пригожин рассказал, при каких условиях русские дойдут до Ла-Манша

11 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

"Повкалываем по-нормальному": Пригожин рассказал, при каких условиях русские дойдут до Ла-Манша

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что длительность российской спецоперации зависит от поставленных целей и задач. Таким мнением он поделился в интервью руководителю проекта WarGonzo Семену Пегову.

«Надолго или нет? Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, ну надо еще годика 1,5-2 поработать. Если нам нужно дойти до Ла-Манша, то тогда у меня есть свой идеальный план», — сказал предприниматель.

По его мнению, для того чтобы дойти до пролива между Британией и европейским континентом, россиянам нам необходимо закрыть все на ключ: отказаться от Турций, Франции и «расслабона».

«Все одеваем нормальные рабочие костюмы и идем вкалывать как папа Карло. Повкалываем по-нормальному, тогда можем задать вопрос: где наш Ла-Манш? И сто процентов, мне кажется, никто не будет против, нам надо Францию, Италию, Болгарию украинцам отдать, с ними честно поделиться. Они здесь с нами еще вместе настрадаются мама не горюй», — пояснил Пригожин.

Ранее бизнесмен принял участие в боевом вылете ЧВК «Вагнер» на самолете Су-24, после чего вызвал президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль за Бахмут.

«Владимир Александрович, приземлились, отбомбились по Бахмуту. Завтра сажусь на МиГ-29, если будет желание — встретимся в небе. Если ваша возьмет — забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра!» — обратился Пригожин к Зеленскому из кабины истребителя.

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают работать на Бахмутском направлении. Сейчас «музыканты» ведут ожесточенные бои с ВСУ за Красную Гору.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, ла-манш, WarGonzo, семен пегов, бахмут



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети