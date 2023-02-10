МЧС доставило 70 тонн гуманитарной помощи жителям пострадавшей от землетрясения Сирии

Второй самолет МЧС России с гуманитарным грузом прибыл в Сирию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Всего за сегодняшний день авиацией МЧС России в Сирию, пострадавшую от землетрясения, доставлено 70 тонн гуманитарной помощи.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 февраля. Оно также затронуло и Сирию, около 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. По последним данным, в Сирии число погибших в результате землетрясения выросло до 1347. В Турции число погибших приближается к 20 тысячам.