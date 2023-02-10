11 Февраля 2023
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Экономика За рубежом Украина
Фото: rabotnikitv.com

Киев продаст конфискованное у россиян имущество на аукционах

Власти Украины будут проводить аукционы, на которые выставят конфискованное российское имущество, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Правительство запустит открытые и прозрачные аукционы по продаже конфискованного российского имущества. Сегодня одобрили постановление, регулирующее их продажу. <...> За них будет отвечать Фонд государственного имущества Украины", - заявил он.

Шмыгаль утверждает, что в аукционах сможет участвовать как украинский, так и иностранный бизнес.

По его словам, на Украине к настоящему моменту конфисковали сотни объектов, якобы принадлежавших российским властям и бизнесменам. "Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают", - признал украинский премьер-министр.

10 марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а утверждает президент. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Шмыгаль заявил тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество. 

Теги: Украина, конфискованное имущество, аукцион



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