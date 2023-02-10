Число погибших при землетрясении в Турции приближается к 20 тысячам

Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло в пятницу до 19 875 управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"Погибшими числятся 19 875 человек. Ранения получили 79 717 наших граждан", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, спасательные операции продолжаются, но с каждым часом надежда найти под завалами живых людей уменьшается. Выживанию людей не способствует холодная погода, установившаяся в пострадавшем от стихии регионе.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 февраля. Оно также затронуло и Сирию, около 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. По последним данным, в Сирии число погибших в результате землетрясения выросло до 1347.