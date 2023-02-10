Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов певицу Земфиру и политика Дмитрия Гудкова

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов певицу Земфиру, политика Дмитрия Гудкова, а также еще шесть человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Про Земфиру сказано, что она публично поддерживала Украину, проводила концерты в недружественных РФ странах с призывами против спецоперации, получала поддержку от иностранных источников.

Дмитрий Гудков призывал к предоставлению вооружения Украине, введению мер ограничительного характера в отношении РФ, а также участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.