10 Февраля 2023
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Фото: Mike Segar/Reuters

ООН задокументировала заявления пленных россиян на Украине о нарушении прав человека

Представители мониторинговой миссии ООН на Украине посетили российских военнопленных в местах содержания под стражей и задокументировали их сообщения о нарушениях прав человека, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марту Уртадо.

Она заявила что правительство в Киеве "представило мониторинговой миссии по правам человека доступ к российским военнопленным в официальных местах интернирования".

"Таким образом, мы имели возможность конфиденциально переговорить с военнопленными и задокументировать обвинения в нарушениях прав человека", - сказала она. "Мы проводим регулярные встречи с украинскими властями по этому и другим вопросам", - сообщила Уртадо и напомнила, что ранее УВКПЧ "публично сообщило" о "случаях пыток российских военнопленных или лиц, находящихся вне боя, совершавшихся, предположительно, Вооруженными силами Украины".

В частности, об этом говорилось в докладе УВКПЧ, опубликованном в июне прошлого года, продолжила она. Кроме того, в другом докладе, охватывающем первые шесть месяцев специальной военной операции на Украине, говорилось о "50 случаях пыток или различных форм плохого обращения с пленными, находящимися в руках Украины".

"В наших публичных докладах, во время встреч с государственными украинскими властями и в письмах Управление верховного комиссара ООН по правам человека призывало все стороны, включая Украину, соблюдать и обеспечивать соблюдение всегда и во всех обстоятельствах международного законодательства по правам человека и международного гуманитарного права", - подчеркнула Уртадо. По ее словам, в УВКПЧ в этой связи приветствовали "заявление официальных лиц Украины с осуждением подобных нарушений", а также "приняли к сведению тот факт, что офис генерального прокурора заявил о начале расследований таких инцидентов".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила 14 января, что получила от родственников двух пленных российских военнослужащих кадры с издевательствами и требованием выкупа. Она призвала уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.

Теги: ООН, военнопленные, пытки, нарушения прав человека



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