Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета выехали на место взрыва газа в Новосибирске

По поручению Александра Бастрыкина криминалисты центрального аппарата СК выехали в Новосибирск и оказывают на месте практическую помощь в расследовании уголовного дела об обрушении дома, повлекшем гибель и травмирование людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Взрыв в 5-этажном доме произошел 9 февраля утром, в результате чего возник пожар и обвалился подъезд. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержаны двое подозреваемых: 45-летняя женщина и 25-летний мужчина из Омска. Оба представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.

Ранее суд заключил под стражу на два месяца фигурантку дела Ирину Урбах.