ЦБ будет бороться с рискованными схемами застройщиков, которыми они заманивают клиентов

Центральный банк России будет бороться с рискованными схемами обхода требований к финансированию долевого строительства.

"Застройщики придумывают все новые и новые рискованные схемы финансирования долевого строительства, мы готовы принимать меры. Нас очень беспокоит, что такие схемы множатся. Если так продолжится, мы будем настаивать на законодательных ограничениях", - сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она опасается социальных проблем, которые могут породить и обычные ипотечные кредиты, но со сверхльготными условиями. Например, с низким первоначальным взносом. "Доля ипотечных кредитов с первичным взносом менее 20% уже достигла 69%, это очень много. Мы будем следить за этим", - отметила Набиуллина.