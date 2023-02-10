Вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году больше, чем снижения - ЦБ

Хотя ЦБ РФ в феврале не стал изменять ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,5% годовых, ситуация может перемениться уже весной.

"Вероятность повышения ставки в этом году превышает вероятность ее снижения, хотя последнее полностью не исключено. Снижение ставки сегодня не рассматривалось, звучали предложения по повышению ставки", - сообщила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Она связала вероятность повышения ставки с растущими инфляционными рисками.