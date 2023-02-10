ЦБ не против роста зарплат россиян - Набиуллина

Центральный банк России не выступает против роста зарплат, только за то, чтобы этот рост был реальным, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"ЦБ не против роста зарплат. Это совсем не так. Мы за устойчивый рост реальных зарплат. Он возможен только при росте производительности труда, иначе его съест инфляция. Тогда люди точно станут беднее, чем сейчас", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Ранее она говорила, что непривязанный к производству рост зарплат приводит к инфляционным явлениям. А сильнее всего такой рост проявляется в условиях дефицита рабочей силы. "Нехватка рабочей силы больше всего проявляется на Урале и в Сибири, где наблюдается рост промышленного производства", - сообщила глава Центробанка.