В Челябинске планируют построить 50-метровый бассейн

В Челябинске разработан проект нового 50-метрового бассейна. Об этом стало известно на встрече губернатора Алексея Текслера на встрече с заслуженным мастером спорта СССР, четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию Александром Поповым и представителями Федерации плавания Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В настоящий момент в области есть 60 бассейнов по 25 метров и четыре по 50 метров. Сейчас идет строительство еще трех 25-метровых бассейнов, разработан проект нового 50-метрового бассейна в Челябинске.

К строительству новых спортивных комплексов власти намерены привлекать частных инвесторов.