В отношении еще одного руководителя Соликамского магниевого завода возбуждено уголовное дело

Бывший и. о. директора "Соликамский магниевый завод", замдиректора по экономике и финансам этого предприятия Вахтанг Джигкаев стал фигурантом уголовного дела, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, дело возбуждено МВД по Пермскому краю еще в прошлом году по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 8 февраля Джигкаев был вызван в Пермь на допрос, а затем задержан.

Вахтангу Джигкаеву якобы инкриминируется хищение более 2 млн руб. В 2022 году он заключил с двумя аудиторскими фирмами три договора на общую сумму 10 млн руб., произвел предоплату, а затем подписал акты приемки работ и произвел расчет с контрагентами. Следствие считает стоимость оплаченных работ завышенной, поскольку в 2021 году предприятие заплатило за аналогичный контакт, утвержденный советом директоров СМЗ, около 1 млн руб.

Джигкаев считается членом команды бывшего гендиректора СМЗ Артура Уртаева.

Как сообщало Накануне.RU, акции "Соликамского магниевого завода" передали госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса РФ.

Новый совет директоров ОАО "Соликамский магниевый завод" 17 января провел свое первое заседание, на котором был избран его председатель, принят новый устав общества и назначен генеральный директор. Им стал гендиректор ООО "Объединенные урановые предприятия" (входит в структуру Росатома "Атомредметзолото") Руслан Димухамедов.

Ранее стало известно, что задержан директор ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) Артур Уртаев. Он стал фигурантом дела о хищении. Уртаев руководил предприятием в мае-июне 2022 г.

По версии следствия, гендиректор выдал заем на сумму 250 млн руб. акционеру СМЗ Игорю Пестрикову. Формально заем был обеспечен частью пакета долей "Фин-Проект", которое управляет Ловозерским горно-обогатительным комбинатом. Но на момент предоставления займа ГОК был убыточным предприятием, поэтому реально он не мог обеспечить возврат денег по договору.

В итоге Артур Уртаев был сначала задержан, а затем суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, но после заменил ее на домашний арест. Получатель займа Игорь Пестриков скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.