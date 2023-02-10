ВС России взяли под контроль Двуречное в Харьковской области

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

Населенный пункт был освобожден в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск.

Кроме того, силами авиации и артиллерии удалось поразить живую силу и технику ВСУ возле Новоселовского в ЛНР, а также Гряниковки и Берестового в Харьковской области.

По данным военного ведомства, противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля. Также была ликвидирована артиллерийская система М777 американского производства и гаубица Д-30.