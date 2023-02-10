10 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

В Челябинской области на торги выставили 34 электроподстанции

В Чебаркуле Челябинской области выставили на торги 34 электроподстанции. Соответствующая информация опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Из-за ликвидации держателя имущество осталось бесхозным. Заявки будут принимать с 13 февраля по 13 марта. Начальная цена – 13,8 млн рублей. "Нежилые здания (сооружения) трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, будок, киоска в количестве 34 ед., без находящегося в них электротехнического оборудования, принадлежащего третьим лицам", - говорится в карточке торгов.

В сентябре 2011 года компанией "УралКраз" и администрацией Чебаркульского городского округа было принято решение о создании ОАО "Система" с уставным капиталом 60 млн рублей. В октябре 2012 года "Системе" на баланс были переданы трансформаторные подстанции рыночной стоимостью более 12 млн рублей.

С иском в арбитражный суд к МИФНС России №23 по Челябинской области, ОАО "Система" обратился один из учредителей общества "УралКраз" Виктор Орешкин. В заявлении он указал, что в декабре 2013 года получил выписку из ЕГРЮЛ в отношении ОАО "Система", из которой узнал, что с участием общества "УралКраз", было учреждено вышеуказанное открытое акционерное общество. Своего согласия на учреждение данного общества Орешкин не давал, участия в общем собрании общества "УралКраз" не принимал.

Арбитражный суд Челябинской области в удовлетворении иска отказал, однако после подачи жалобы, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в декабре 2016 года иск Виктора Орешкина удовлетворил, признал решение о государственной регистрации Межрайонной ИФНС России № 5 по Челябинской области о регистрации ОАО "Система" недействительным.

В 2019 году управление муниципальной собственности администрации Чебаркульского городского округа подало заявление в Арбитражный суд Челябинской области о распределении обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица – ОАО "Система".

В настоящий момент имущество выставили на торги. 34 электроподстанции снабжают электричеством практически весь Чебаркуль. "Отмечу, что вопрос стоит об энергопотреблении практически целого города, а эти подстанции сейчас, по сути, принадлежат отсутствующему лицу, за них никто не отвечает. Поэтому город должен быть заинтересован, чтобы активы как можно скорее перешли в надежные руки", - отметил арбитражный управляющий ОАО "Система" Евгений Яковенко.

Теги: электроподстанции, торги,



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