Защита экс-главы УМВД по Екатеринбургу подала апелляцию на приговор

Адвокаты осужденного экс-главы УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова подали апелляцию на приговор бывшему силовику.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Трифонова приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве, а также хранении оружия и боеприпасов. Решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга. Кроме этого, экс-главу городской полиции лишили специального звания генерал-майора.

Других фигурантов – бывшего начальника службы безопасности банка "Кольцо Урала" Александра Кубу и экс-сотрудника ОЭБиПК УМВД Дениса Жданова – также признали виновными. Однако оба по решению суда были освобождены от уголовной ответственности за тесное сотрудничество со следствием.

Сразу после вынесения вердикта защита Трифонова заявила, что обжалует приговор. На этой неделе апелляция поступила в Свердловский областной суд. Как сообщается в электронной картотеке суда, заседание, на котором рассмотрят жалобу, состоится 3 марта. Интересы Игоря Трифонова будут представлять сразу три адвоката – Ольга Кезик, Станислав Недопекин и Юлия Шадрина.

Напомним, прошлой осенью адвокат Трифонова Ольга Кезик обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить возможные незаконные действия гособвинителя по делу ее подзащитного.