В Мордовии задержали предполагаемого стрелка, планировавшего акции в людных местах

30-летний житель Мордовии планировал устроить стрельбу в местах массового скопления людей. Оружие изъяли, а его поместили в психбольницу.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина, имеющий разрешение на хранение и ношение оружия, на своей странице в одной из социальных сетей разместил материалы "колумбайновской"* тематики. В ходе осмотра у него обнаружены и изъяты огнестрельное оружие (гладкоствольный карабин "Сайга" и травматический пистолет), а также личные дневники с описаниями совершения убийств в местах массового скопления людей, а также своего самоубийства", - приводит РИА Новости сообщение республиканского управления ФСБ.

Во время опроса 30-летний мужчина рассказал о частых приступах агрессии, проявлении ненависти к себе и окружающим, которые он пытался подавить.

"По инициативе УФСБ мужчина госпитализирован в стационар Мордовской республиканской клинической психиатрической больницы для амбулаторного лечения. По результатам оценки его психического состояния он лишен лицензии на хранение и ношение оружия", - сообщили в УФСБ.

*Запрещенное в РФ движение "Колумбайн" (признано террористическим Верховным судом РФ) внесено в реестр террористических и экстремистских организаций.