10 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: gazeta.a42.ru

"Столото" разыскивает свердловчанина, выигравшего в лотерею 300 миллионов рублей

"Столото" ищет уральских счастливчиков, выигравших в лотереи более 600 млн рублей. По 300 млн в "Спортлото "4 из 20" выиграли жители Свердловской и Челябинской областей.

"9 февраля в ходе 5823-го распределительного тиража "Спортлото "4 из 20" был разыгран многомиллионный суперприз — 600 млн 906 тыс. 830 рублей. Невероятно повезло сразу двум участникам розыгрыша. Победителями стали жители Свердловской и Челябинской областей. Выигрыш каждого составил 300 млн 453 тыс. 415 рублей", — сообщили в пресс-службе "Столото".

Победители все еще не обратились в лотерейный центр за выигрышами. О них известно только то, что оба купили билеты за 350 рублей в фирменных точках продаж "Столото".

Согласно правилам, владельцы билетов должны были угадать все числа выигрышной комбинации. Всего в лотерее участвовало 875 тыс. 808 человек - в каждом билете было сформировано 1 млн 522 тыс. 928 комбинаций. Оба уральца отметили в областях одну и ту же комбинацию, а потому разделили суперприз пополам. В первом поле билета они выбрали числа 19, 7, 9, 11, а во втором — 3, 12, 15, 18.

"Кто эти загадочные любимчики фортуны? Какая стратегия привела их к многомиллионному состоянию? Ответы на эти и другие вопросы узнаем, когда победители обратятся в лотерейный центр "Столото" в Москве для оформления выигрышей", — добавили в пресс-службе.

Теги: столото, спортлото, лотерея



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