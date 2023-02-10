Дома, расположенные рядом с пострадавшей от взрыва нижневартовской пятиэтажкой, не будут сносить

В департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска состоялось заседание межведомственной комиссии на котором была решена судьба домов на ул. Мира, расположенных по соседству с домом, пострадавшим от взрыва газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Речь идет о №4-А, 8-А и 6.

По результатам рассмотрения документов, комиссией принято решение об отсутствии оснований для признания многоквартирных домов №4-А, №6 и №8-А по улице Мира аварийными и подлежащими сносу. На основании заключений межведомственной комиссии издадут постановление администрации города.

Как подчеркнул во время заседания генеральный директор проектного института "Нижневартовск гражданпроект" Ильгиз Юсупов, эксперты федерального центра рекомендовали продолжить наблюдение за жилыми домами. Сейчас за зданиями следят специалисты управляющей компании. На данный момент они не фиксируют каких-либо изменений в конструктивных элементах здания, что подтверждает возможность безопасной эксплуатации домов.

Напомним, взрыв в доме на улице Мира, 6а произошел 4 декабря прошлого года. В результате обрушилась часть здания, погибли девять человек. Было возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия является взрыв газового баллона в одной из квартир.

В конце 2022 года пострадавший от взрыва дом в Нижневартовске был официально признан аварийным и подлежащим сносу.