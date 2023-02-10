Суд отправил под домашний арест участника массовой драки в челябинской школе

В Челябинске суд отправил под домашний арест 18-летнего участника массовой драки в образовательном центре №5, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Молодого человека обвиняют в хулиганстве. Под домашним арестом он пробудет до 8 апреля. Следствие считает, что обвиняемый совместно с соучастниками, используя пневматический пистолет и иные предметы в качестве оружия, на почве бытового конфликта причинили телесные повреждения ранее знакомым подросткам.

Напомним, по словам очевидцев, утром 8 февраля в школу забежали несколько человек, они были в масках, с молотками и, возможно, травматическим оружием. Вооруженные люди напали на троих парней, после чего выбежали из школы. По версии следствия, драка произошла между двумя группами подростков на почве бытового конфликта, но по другим данным, он мог носить межнациональный характер. Участники потасовки являются старшеклассниками. В лечебное учреждение поступили трое пострадавших с побоями. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Участников драки задержали в квартире. Ими оказались трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет и 18 летний местный житель.

Ранее в соцсетях появилась информация, что пострадавшие сколотили что-то вроде банды, задирали детей в школе и вымогали деньги. Один из участников драки Никита решил дать отпор обидчикам. При этом в СМИ Никиту и его друзей называли "скинхедами". Однако в полиции опровергли эту информацию и заявили, что конфликт возник в результате личных неприязненных отношений и взаимных претензий, о которых не было известно педагогам и родителям. Все произошедшие события имели сугубо бытовые причины.