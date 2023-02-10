Свердловчан предупредили о росте случаев бешенства у животных

Ветеринары предупредили жителей Свердловской области о продолжающемся росте числа случаев бешенства у животных. Только с начала года зарегистрировано 8 случаев, что почти приравнивается к показателям за весь 2021 год. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор департамента ветеринарии области Евгений Трушкин.

"Бешенство - цикличное заболевание. В 2016 году регистрировали порядка 70 случаев, потом был спад, 2021 - 9 случаев. В 2022 – 28 случаев, сегодня на 2023 год уже 8. Скорее всего, будет продолжать расти число заражений", - подчеркнул Трушкин.

По его словам, карантин уже введен в нескольких муниципалитетах, в числе которых Полевской, Белоярский и Байкаловский ГО. Карантин введен и в Екатеринбурге, однако уже в ближайшее время ограничительные меры будут сняты. Соответствующее распоряжение готовит глава региона Евгений Куйвашев.

Напомним, в середине прошлого месяца в Верх-Исетском районе Екатеринбурга на улице Фролова, 65 был обнаружен труп собаки с бешенством. Позднее, в природном парке "Бажовские места" ввели карантин из-за случаев выявления бешенства у волков.

Бесплатно вакцинироваться можно в Государственной ветеринарной службе Екатеринбурга. Районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных на Красноуральской, 2 работает ежедневно с 9.00 до 18.30 (300-84-00).

Бешенством человека могут заразить любые теплокровные животные - чаще всего млекопитающие. Такие животные как собаки, кошки и хорьки представляют опасность для своего владельца в течение 10 дней до появления признаков болезни и в течение всего клинического периода. При этом эксперты предупреждают, что отсутствие видимых клинических признаков болезни у питомца не исключает вероятности заражения.

Трупы животных также представляют опасность, поскольку вирус задерживается в тканях еще на несколько дней. В зимнее время этот период продлевается до нескольких месяцев.