Власти Анапы опровергли информацию о подготовке к приему беженцев из Крыма

Власти Анапы назвали фейком информацию о том, что якобы в санаториях курорта начнут размещать беженцев из Крыма.

Ложное сообщение о том, что жители Крыма будут вынуждены покинуть свои дома в результате наступления ВСУ, появилось вчера на сайте ТРК "Анапа Регион".

В муниципальном центре управления города сообщили, что сайт был взломан, пишет "Коммерсантъ". Фейковую информацию уже удалили, ведутся технические работы по защите ресурса.

Ранее издание The Times со ссылкой на источники в военных кругах Украины сообщило, что украинские власти готовы использовать ракеты большой дальности производства Великобритании для нанесения ударов по целям в Крыму.