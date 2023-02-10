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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Ужесточен приговор мобилизованному, избившему офицера в "Патриоте"

Второй западный окружной военный суд ужесточил с пяти с половиной до семи лет колонии строгого режима приговор бывшему мобилизованному Александру Лешкову, избившему офицера в подмосковном парке "Патриот".
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Первоначальный приговор обжаловали и прокурор, и защита. Прокурор счел приговор слишком мягким и выразил мнение, что суд не учел, что Лешков распространил видеозапись самого инцидента. По его мнению, это ставит под сомнение искренность его раскаяния, посему следует ужесточить срок до 10 лет лишения свободы.

"Приговор Одинцовского гарнизонного военного суда от изменить... Усилить наказание, назначенное Лешкову по части 3 статьи 334 УК РФ "Насильственные действия в отношении начальника в период мобилизации", до семи лет лишения свободы исправительной колонии строгого режима", - огласил решение судья, его приводит РИА Новости.

Лешков частично признал вину, но уточнил, что лишь толкнул подполковника, а дым от электронной сигареты попал ему в лицо якобы случайно. На заседании он снова принес "глубочайшие извинения" подполковнику. Он сказал, что у него был "эмоциональный срыв, находился в непривычных для себя специфических условиях военной мобилизации, служить пришел добровольно, плохо контролировал себя в этот момент, но ничего плохого не хотел сделать".

Защита посчитала приговор слишком суровым, настаивала на смягчении приговора до наказания, не связанного с лишением свободы. Также защита ссылалась на показания свидетелей из числа сослуживцев, что данному инциденту предшествовали споры и волнения из-за военной подготовки мобилизованных, он сам осужденный "вместо сна и отдыха организовывал патрулирование территории".

Напомним, инцидент произошел 13 ноября 2022 г. во время строевого осмотра на территории парка "Патриот". Рядовой высказал недовольство вопросами организации службы, обеспечения вещевым имуществом и огневой подготовкой мобилизованных. Сообщалось, что во время высказывания претензий Лешков намеренно выпустил в лицо офицеру сигаретный дым, а потом ударил полковника кулаком в грудь.

Теги: мобилизованный, лешков, офицер, избиение



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