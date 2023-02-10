Свердловский депутат Госдумы предложил давать промпредприятиям "бронь" для 10% сотрудников

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов предложил идею, как при мобилизации сохранить высококвалифицированных специалистов на промышленных предприятиях.

Напомним, что в прошлом году под частичную мобилизацию попали десятки "забронированных" рабочих комбината "Ураласбест". В дальнейшем некоторых из них вернули домой. Такая же ситуация была и на одном из важнейших предприятий Свердловской области – ВСМПО-АВИСМА.

Как рассказал Иванов в своем Telegram-канале, проблема на сегодняшний день в следующем.

"У нас есть список оборонных предприятий, у кого в соответствии с постановлением Правительства России есть право на бронь при мобилизации. Но! Есть немало и критически важных для экономики предприятий, у которых такого права нет. При этом у них тоже есть незаменимые спецы, без которых работа "встает", - отметил депутат.

Он предложил оптимальное, на его взгляд, решение: предоставить всем промышленным предприятиям автоматическую "бронь" для 10% сотрудников.

"Далее руководство завода само решит, кто у них самый незаменимый. Направил соответствующее предложение в адрес руководителя рабочей группы по СВО Андрея Турчака", - добавил Максим Иванов.

Напомним, ранее свердловский депутат Госдумы предлагал отправлять на фронт безработных, вставших на учет в центр занятости.