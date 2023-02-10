Захарова: Тема мирного договора с Японией для России закрыта

Тема возможности заключения мирного договора с Японией для России закрыта, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, Россия не может обсуждать подписание "основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящегося нанести ущерб интересам нашей страны".

РФ будет внимательнейшим образом отслеживать планы по размещению гиперзвуковых ракет США в Японии, добавила Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

В конце января премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о том, что правительство страны восходящего солнца, несмотря на тяжелое положение в отношениях между Токио и Москвой из-за ситуации вокруг Украины, сохраняет свою политику, направленную на решение территориального вопроса и заключение мирного договора.