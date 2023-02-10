10 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске физрука-педофила приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы

В Нижневартовске осудили учителя физкультуры в одной из школ города. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По версии следствия, с 2015 года по февраль 2020 года подсудимый неоднократно совращал учениц школы. Следователи во время проведения следственных действий опросили более сотни человек. В основу обвинения были включены заключения девяти судебных экспертиз и иные доказательства.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступлений. Ему назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой с детьми.

Теги: учитель физкультуры, изнасилование



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