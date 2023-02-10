Правительство Молдавии уходит в отставку после полутора лет работы

Правительство Молдавии уходит в отставку после полутора лет работы. Об этом заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

Почти весь период работы этого правительства сопровождался критикой со стороны оппозиции и постоянными акциями протеста, которые устраивали сторонники партии "Шор". Они также требовали проведения досрочных выборов в парламент.

"Если бы правительство пользовалось таким же доверием дома, как и у наших партнеров за границей, мы могли бы работать дальше", — объяснила свое решение Гаврилица.