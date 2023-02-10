Экс-участковому из Первоуральска, осужденному за изнасилование школьницы, отменили приговор

Бывшему участковому из Первоуральска Александру Х. и его другу помощнику машиниста Александру Г., осужденным за изнасилование школьницы, отменили приговор. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловской областного суда.

Дело будет направлено в Первоуральский городской суд на новое рассмотрение уже другим составом суда.

Напомним, инцидент произошел 25 сентября прошлого года. Вечером к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска за помощью обратилась 12-летняя девочка. Она сообщила силовикам, что ее изнасиловали двое мужчин, одним из которых оказался 34-летний участковый полицейский, а второй – 42-летний помощник машиниста, который, как выяснилось, уже неоднократно судим. Оказалось, что девочка была знакома 42-летнему фигуранту, который заманил ее в квартиру под надуманным предлогом. После этого злоумышленники надругались над ребенком.

В сентябре прошлого года уже бывшему участковому полиции назначили 16 лет в колонии строгого режима. Его сообщник получил 20 лет колонии особого режима.

Как добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, этот нерадивый страж порядка был немедленно уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

"Дорога в систему МВД для него теперь навсегда закрыта. Кроме этого, шесть руководящих сотрудников разного уровня за упущения в работе с личным составом привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Одному объявлен выговор, а другим – неполное служебное соответствие, что является самым суровым дисциплинарным наказанием в полиции, за исключением увольнения", - отметил полковник Горелых.