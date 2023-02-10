Строители трассы "Москва – Казань – Екатеринбург" бастуют из-за долгов по зарплате

Строители новой федеральной трассы М-12 "Москва – Казань – Екатеринбург" объявили забастовку.

Как сообщается в официальном Telegram-канале государственной инспекции труда в Нижегородской области, около 1,5 тысяч рабочих ООО "СиАрСиСи Рус", работающих вахтовым методом в Бутурлинском районе, уведомили своего работодателя о забастовке. По данным трудовой инспекции, причина кроется в задержке заработной платы более чем на 15 дней.

"Гострудинспекцией в Нижегородской области принимаются меры инспекторского реагирования в соответствии с законодательством РФ", - говорится в сообщении.

Канал "Кстати Новости Нижнего Новгорода" пообщался с рабочими. По их словам, денег они не видели с 10 января.

"Питание здесь отвратительное, отношение к рабочим отвратительное. Машины ломаются, запчастей нет", - рассказал один из водителей.

Напомним, в конце прошлого года рабочие приступили к третьему этапу строительства трассы М-12 "Москва – Казань – Екатеринбург", проходящей по Среднему Уралу. А буквально на днях стало известно, что стоимость строительства М-12, входящей в федеральный проект "Европа – Западный Китай", подорожала почти на 300 млрд рублей.