Фигурант дела о взрыве газа в Новосибирске заявил, что работал слесарем нелегально

Слесарь Евгений Кавун, задержанный в Новосибирске после взрыва бытового газа в жилом доме, рассказал, что он нелегально трудоустроен в компании "Межрегионсервис".

На вопрос, существует ли вообще это ООО "Межрегионгаз Сервис", поскольку по адресу регистрации фирмы в Омске расположен заброшенный гараж, Кавун заявил, что этим надо интересоваться у других, передает РИА Новости.

По словам фигуранта, замена шлангов 6 февраля не могла стать причиной утечки газа и взрыва, поэтому он не считает себя виновным в произошедшем.

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и заключил Кавуна под стражу на два месяца.

Взрыв в 5-этажном доме произошел 9 февраля утром, в результате чего возник пожар и обвалился подъезд. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержаны двое подозреваемых: 45-летняя женщина и 25-летний мужчина из Омска. Оба представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.

Ранее суд заключил под стражу на два месяца фигурантку дела Ирину Урбах.