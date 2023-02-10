10 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Только половина регионов получила дополнительные деньги на расселение аварийного жилья

Только половина регионов (40) получила дополнительные средства на расселение аварийного жилья, да и те – "частично", сообщил сенатор Андрей Шевченко на совещании в СовФеде, посвященном ветхому жилью.

По его словам, в регионах "наблюдается рост расходов на расселение аварийного жилья, связанный с увеличением стоимости недвижимости". Шевченко предложил в очередной раз обратиться в Минстрой с просьбой от регионов вернуться к прежней схеме финансирования расселения  - до 2019 года это было соотношение 89% на 11%. Впрочем, совсем недавно такое предложение со стороны депутатов Госдумы в правительстве встретило жесткий отпор.  

В России сейчас общая площадь аварийного жилья составляет более 21 млн квадратных метров.

Теги: аварийное жилье, расселение, финансирование, бюджет, регионы



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