10 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Челябинске проведут замеры воздуха в районе СНТ, где жители пожаловались на взрывы на щебеночном карьере

Челябинское минкэкологии направило передвижную лабораторию в район СНТ "Полет-2", где жители пожаловались на взрывы на щебеночном заводе, для проведения дополнительных замеров воздуха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Также в ведомстве рассказали, что 25 января специалистами Челябинской природоохранной прокуратуры и регионального государственного экологического надзора проведено выездное мероприятие. Информация о выявленных нарушениях направлена в Челябинскую природоохранную прокуратуру для принятия мер.

Напомним, сегодня жители челябинских СНТ пожаловались на взрыв на щебеночном карьере, после которого образовалось облако пыли. Жители СНТ "Янтарь" и "Полет-2" уже не в первый раз жалуются на работу карьера. Пыль после взрывов на карьере оседает на участках в садовом товариществе. Возмущенные жители намерены писать обращение президенту России Владимиру Путину.

Напомним, в январе жители, постоянно проживающие в ряде садовых товариществ, пожаловались на пыль, поднимающуюся от работы Новосмолинского карьера и оседающую в радиусе нескольких километров. По их словам, почва пропиталась бетонной пылью, погибли деревья и растения, ухудшилось состояние здоровья граждан, особенно страдающих бронхиальной астмой. Жители жаловались в различные инстанции, но результатов нет. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб жителей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 251 УК РФ (Загрязнение атмосферы). На этой неделе глава СКР поручил представить ему доклад о расследовании уголовного дела.

Теги: выбросы, пыль, щебеночный карьер, СНТ,



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