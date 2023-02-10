ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне в 7,5%

Центральный банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор считает, что инфляция усиливается, хотя инфляционные ожидания немного снизились.

"Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски", - говорится в сообщении ЦБ по итогам заседании совета директоров.

В ЦБ намекнули, что могут пойти на повышение ставки, если проинфляционные риски продолжат нарастать.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.