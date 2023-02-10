Михалков упрекнул Музей истории Екатеринбурга в попытке развалить страну

Режиссер и телеведущий Никита Михалков обвинил сотрудников Музея Истории Екатеринбурга в попытке отстранить российский народ друг от друга и тем самым развалить страну. Причиной таких высказываний послужило уже ставшее известным интервью научного сотрудника Вячеслава Печняка, который назвал заселение и освоение Урала "русской колонизацией".

"Какое ключевое слово? Колонизация. А чем оно нивелируется? Тем, что "не так жестко, как это было в США". Да кого вы лечите? А дальше что происходит? То есть, когда одни народы вытесняли другие - это нормально, и только когда пришли русские - это называлось "колонизацией". Это как? Ну как? То есть, на полном серьезе внутри страны, внутри единого народа, нам внедряют в сознание, что русские колонизировали другие регионы страны, Но не так жестко, как это было в Америке. Ну кто-нибудь это слышит? Кто-нибудь это понимает? Кто-нибудь с этим борется? Нет. По капле в нас вводят эту инъекцию того, что нам нужно разваливаться как единой стране. Только не надо меня упрекать в конспирологии и в том, что я придираюсь к деталям. Идет в****, и мы видим, как со всех сторон, так или иначе, эта идея развала страны (России) живет, продвигается и она заставляет людей в регионах задуматься", - заявил Михалков в новом выпуске Бесогона.

Не забыл кинорежиссер упрекнуть и "Ельцин Центр", поставив в пример как команду, продвигающую расчленение страны. Рассуждая на тему российского настроения по поводу спецоперации, Михалков отметил, что негативное мнение о СВО, России и ее армии создают разные структуры, давящие на "больные точки", которых "не может не быть". Это случаи ошибочной мобилизации или задержек с выплатами и тому подобное. Однако из-за постоянного напоминания недочетов, складывается негативно настроенное общественное мнение. При этом бороться страна с этим мнением, даже исправляя ошибки, неспособна, поскольку даже не может "убрать" "Ельцин Центр".

"Насколько мы готовы противостоять всему этому, если мы не можем даже набивший оскомину "Ельцин Центр" лишить того разрушительного влияния, которым он пользуется. Об этом говорили много лет. Я не понимаю одного - почему, если не только мы, если вообще звучит этот внутренний протест в обществе, что от "Ельцин Центра" исходит русофобия и призывы так или иначе к расчленению нашей страны..." - заявил Михалков.

Напомним, что в мэрии Екатеринбурга не стали комментировать рассуждения Печняка, которые некоторым показались двусмысленными. Ранее на нового директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева составили протокол о дискредитации ВС РФ и приговорили к штрафу в 30 тыс. руб. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призывал уволить руководителя учреждения с должности.