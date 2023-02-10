Посол РФ вызван в МИД Молдавии из-за ракеты в воздушном пространстве страны

Посол России в Кишиневе вызван в МИД Молдавии из-за сообщения о пересечении ракетой воздушного пространства этой страны.

"Ответственные структуры в министерстве обнаружили в 10:18 ракету, которая пересекла воздушное пространство республики над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косавцы Сорокского района. Ракета направляется в сторону Украины", - говорится в сообщении Минобороны Молдавии.

Между тем, оборонное ведомство Румынии не подтвердило заявление главнокомандующего ВСУ Залужного о том, что ракета пересекла воздушное пространство и этой страны.