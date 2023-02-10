В челябинском ЗАТО откроют сосудистый центр

В ЗАТО Озерск Челябинской области откроют сосудистый центр. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в рамках своего визита в муниципалитет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, Алексей Текслер провел совещание по вопросам здравоохранения и дал поручения по вопросам укомплектованности поликлиник и стационаров специалистами, оснащению медкабинетов, маршрутизации пациентов.

По словам губернатор, здравоохранение, по мнению местных жителей, главная проблема в Озерске. В городе не хватает медицинских кадров и низкая заработная плата.

"Договорились, что ФМБА вместе с администрацией города и "Маяка" проведут соответствующую работу. Необходимо повышать уровень заработных плат врачей. Он точно не должен быть ниже уровня в целом по региону", - подчеркнул глава области.

В Озерске создадут сосудистый центр, установят ангиограф и усилят направление по травматологии. В настоящий момент тяжелых больных маршрутизируют в Челябинск, поэтому усиление в этом направлении даст возможность лечить экстренных больных в Озерске.

Также обсуждался вопрос о необходимости ремонта медицинских учреждений.