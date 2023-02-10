В челябинском ЗАТО откроют сосудистый центр

10 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В челябинском ЗАТО откроют сосудистый центр

В ЗАТО Озерск Челябинской области откроют сосудистый центр. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в рамках своего визита в муниципалитет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, Алексей Текслер провел совещание по вопросам здравоохранения и дал поручения по вопросам укомплектованности поликлиник и стационаров специалистами, оснащению медкабинетов, маршрутизации пациентов.

По словам губернатор, здравоохранение, по мнению местных жителей, главная проблема в Озерске. В городе не хватает медицинских кадров и низкая заработная плата.

"Договорились, что ФМБА вместе с администрацией города и "Маяка" проведут соответствующую работу. Необходимо повышать уровень заработных плат врачей. Он точно не должен быть ниже уровня в целом по региону", - подчеркнул глава области.

В Озерске создадут сосудистый центр, установят ангиограф и усилят направление по травматологии. В настоящий момент тяжелых больных маршрутизируют в Челябинск, поэтому усиление в этом направлении даст возможность лечить экстренных больных в Озерске.

Также обсуждался вопрос о необходимости ремонта медицинских учреждений.

Теги: сосудистый центр, медицина,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети