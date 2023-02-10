Англиканская церковь введет "гендерно-нейтрального бога"

Англиканская церковь рассматривает вопрос о том, чтобы прекратить называть Бога Отцом и использовать "гендерно-нейтральные термины". Об этом заявил епископ Личфилда и зампредседателя курирующей этот вопрос литургической комиссии Майкл Ипгрейв, пишет The Guardian.

По его словам, англиканская церковь "исследует употребление гендерного языка по отношению к Богу уже несколько лет". А весной будет создана новая комиссия по этому вопросу. Сообщается, что будет создан "инклюзивный язык".

Консерваторы отмечают, что это будет означать отказ англиканской церкви от своей доктрины.

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид назвал это богохульством и сатанизмом. А представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мы живем не в эпоху перемен, а в эпоху подмен. Христианское богоподобие человека превращают в "бесполую фальшивку", а человека запутывают в "химере гендеров".

Англиканская церковь возникла в XVI веке как национальная церковь Англии и подчинена британскому монарху.