10 Февраля 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Бывший заместитель главы Сургутского района арестован

Бывший заместитель главы Сургутского района и экс-руководитель коммунального предприятия "УТВИВ № 1" Муслим Асадуллаев заключен под стражу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Также уголовное дело расследуется в отношении другого сотрудника МУП, исполнявшего обязанности директора в период совершения преступлений. Обвиняемым предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Второй фигурант также заключен под стражу.

По версии следствия, обвиняемые без согласования с администрацией Сургутского района в нарушение установленного порядка организовали заключение договоров займа с несколькими коммерческими организациями. В рамках исполнения договоров МУП "ТО УТВиВ №1" предоставило фирмам займы на общую сумму свыше 56 млн руб. При этом установленные в договорах сроки возврата денежных средств нарушены.

Деньги не возвращены до сих пор, и "УТВиВ №1" причинен материальный ущерб.

Теги: Муслим Асадуллаев, уголовное дело



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