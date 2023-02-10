10 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: управление общественных связей УГМК

В Верхней Пышме открылась уникальная аптека нового формата

Первая на Урале аптека нового формата открылась в Верхней Пышме – на улице Чайковского, 28.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, она станет очередной городской точкой притяжения: жители Медной столицы Урала смогут не только приобрести лекарства, но и пообщаться с врачами, прикоснуться к истории аптечного дела и даже попробовать себя в роли провизора. С 1957 года по этому адресу находилась аптека, здание которой за долгие годы пришло в негодность. На его месте построили новое, сохранив архитектуру и наполнив современными решениями. Прежде чем приступить к строительству, специалисты изучали архивы, собирали информацию и фото, искали по всей стране редкие аптечные раритеты. Даже мебель и витрины созданы по образцам аптечной мебели XIX-XX веков.

В результате получилось пространство, где будет комфортно и интересно представителям всех поколений, где сочетаются историческая атмосфера, современные технологии и пространство для общения. Так, на витринах представлены реальные артефакты аптечного дела. Например, медицинские рукописи второй половины XVII века – это прописи лекарств, которые наиболее часто применяли в России; дореволюционная аптечная посуда: бутылочки, баночки, скляночки, флакончики всевозможных форм, которые аптекари часто изготавливали на заказ; ступка и пестик XIX века, паровая баня, где готовили настои и отвары, старинные ручные коромысловые весы, раритетные таблетница, тонометр и многое другое.

Аптека нового формата в Верхней Пышме на улице Чайковского, 28(2023)|Фото: управление общественных связей УГМК

Гости и сами смогут почувствовать себя в роли провизора – завернуть в специальную бумагу аптечные порошки, а еще запустить машину Голдберга. Механизм символизирует процесс изготовления таблеток, а в финале каждый получит сладкую аскорбинку. В аптечном зале, помимо медикаментов и товаров, представлены ортопедические изделия, которые можно подобрать для себя в удобной примерочной.

В отдельном помещении посетители могут выпить чай или кофе, пообщаться с врачами "УГМК-Здоровье" и посмотреть онлайн-лекции специалистов клиники. Отдельное внимание уделят беременным и молодым мамам – многие лекции будут посвящены планированию беременности, родам и здоровью детей. Кроме этого, для жителей Верхней Пышмы здесь запланировано проводить Дни здоровья, где им можно будет измерить основные показатели, например, давление и уровень сахара в крови.

Аптека нового формата в Верхней Пышме на улице Чайковского, 28(2023)|Фото: управление общественных связей УГМК

"Прежнюю аптеку верхнепышминцы очень любили, поэтому было принято решение ее возродить, но уже в обновленном виде, сделать ее неким храмом здоровья. К классической аптеке добавилось две изюминки – музей, в котором можно посмотреть, как развивалось аптечное дело в дореволюционной России, в Советском Союзе и в Российской Федерации, и лекторий, где специалисты нашей клиники будут проводить беседы, направленные на просвещение, профилактику заболеваний, организацию правильного питания и тому подобного. Мы надеемся, что и обновленную аптеку жители Верхней Пышмы также полюбят", - рассказал генеральный директор клиники "УГМК-Здоровье" Михаил Скляр.

Аптека нового формата в Верхней Пышме на улице Чайковского, 28(2023)|Фото: управление общественных связей УГМК

Теги: аптека, открытие, Верхняя Пышма, УГМК



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