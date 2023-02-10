Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля – Кремль

Послание президент будет оглашать в Гостином дворе. Песков добавил, что "в силу специфики нынешнего момента" среди приглашенных на мероприятие могут появиться участники СВО.

В послании президент сделает акцент на текущей ситуации, включая спецоперацию, экономику, социальные вопросы, рассказал Песков.





